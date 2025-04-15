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"Не обозлилась, не скурвилась, не спилась". Кристина Асмус написала пост в свой день рождения на фоне проблем в личной жизни и карьере

"Не обозлилась, не скурвилась, не спилась". Кристина Асмус написала пост в свой день рождения на фоне проблем в личной жизни и карьере

Кристина Асмус опубликовала пост в честь своего дня рождения — 14 апреля ей исполнилось 37 лет. В нём актриса, у которой в последнее время возникли проблемы со здоровьем, в личной жизни и карьере, подвела итог прошедшему году.

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