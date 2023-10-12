Россию подозревают в порче «трубы» на Балтике, говорят, что это месть за «Северные потоки»

Сергей Федотов А кому конкретно здесь отомстила "за Северные потоки" Россия, чухонцам или лапландцам? И почему именно им, а не например Суринаму? Блин, там же север, ЧТО они курят?

ВА Владимир Ахтырченко Неужели непонятно, что это спец.операция по подготовке мнения о виноватости России (а НАТО даст такое заключение), чтобы закрыть выход из Балтики