Финляндия ищет виновного в утечке на своем газопроводе Людмила Николаева Фото: Jens Büttner/dpa/TASS Материал комментируют: Дмитрий Солонников Петер Иискола Чисто техническая поломка или провокация? Этот вопрос задают сейчас многие в России и на Западе.
Россию подозревают в порче «трубы» на Балтике, говорят, что это месть за «Северные потоки»
Комментарии
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Сергей Федотов
А кому конкретно здесь отомстила "за Северные потоки" Россия, чухонцам или лапландцам? И почему именно им, а не например Суринаму? Блин, там же север, ЧТО они курят?
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5 час.
ВА
Владимир Ахтырченко
Неужели непонятно, что это спец.операция по подготовке мнения о виноватости России (а НАТО даст такое заключение), чтобы закрыть выход из Балтики
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3 час.
Alex Nемо
Таки уже финны сказали что имело место чисто механическое воздействие типа якорь по трубам прошелся, а за счёт высокого давления в трубах произошёл разрыв и соответственно хлопок. Никак не взрыв.
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2 час.
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