ГК «Самолет» запустил первый на российском рынке фонд готовых квартир

Одна из крупнейших российских в сфере proptech и девелопмента группа компаний «Самолет» запустила новый для отечественного рынка проект — фонд готовых квартир и апартаментов с регулярным доходом от сдачи в аренду и потенциалом роста стоимости актива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии