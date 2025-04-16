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ГК «Самолет» запустил первый на российском рынке фонд готовых квартир

ГК «Самолет» запустил первый на российском рынке фонд готовых квартир

Одна из крупнейших российских в сфере proptech и девелопмента группа компаний «Самолет» запустила новый для отечественного рынка проект — фонд готовых квартир и апартаментов с регулярным доходом от сдачи в аренду и потенциалом роста стоимости актива.

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