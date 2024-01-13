НАСА представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59

Корпорация Lockheed Martin совместно с национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) представили экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59, который сможет преодолеть звуковой барьер со сниженным уровнем шума.
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