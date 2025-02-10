За рулем
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За рулем

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Гонки в тишине — испытание необычного досуга

Гонки в тишине — испытание необычного досуга

В конце 2024 года в Москве, на Смоленской площади, начал работать новый картодром «Микс Картинг». Он очень отличается от другого картинга компании у метро Дубровка, где, кстати, в декабре прошла очередная Рождественская гонка «За рулем».

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