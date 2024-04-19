В Красноярске нашли еще один труп и просят горожан опознать погибшего

В Красноярске нашли тело мужчины. Жителей города просят опознать погибшего. Мертвого мужчину нашли вечером 15 апреля в районе дома на улице 60 Лет Октября, 43 — он лежал на выложенной брусчаткой тропинке.
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