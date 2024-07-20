Карен Шахназаров обратился к властям: "Так нельзя выиграть в этой большой битве. Надо что-то делать"

Natalija Osminina

Люди живут в каком-то параллельном мире. Элита живет отдельно от народа, за железным занавесом, почище чем тот, что разделял ФРГ и ГД. Царьград, типа, долго откладывал публикацию этого монолога Шахназарова, насколько она была по их мнению "бомбической")) Да она ни о чем!! Очередная жевачка на тему Кота Леопольда: "а не поскребстись ли нам через стенку к элите-вдруг она услышит и все поймет"))) Более чем смехотворно! " Шахназаров обращается именно к власть имущим. Потому что мы свой выбор уже сделали. А они?" - вы чё пишите???, с дуба рухнули?? Да вы то на дубе том и не сидели, вы все больше по земле побирались. И где это вы видели, чтобы элита добровольно слезала со своего дуба? Там у нее яйцо, а в яйце игла- жизнь их Кощеева. Так что, пилите, Шура, пилите... работайте, братья!