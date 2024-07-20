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Карен Шахназаров обратился к властям: "Так нельзя выиграть в этой большой битве. Надо что-то делать"

Карен Шахназаров обратился к властям: "Так нельзя выиграть в этой большой битве. Надо что-то делать"

Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Мы довольно долго откладывали публикацию этого монолога режиссёра, гендиректора Мосфильма Карена Шахназарова в эфире политического ток-шоу.

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Комментарии
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Алексей Тан
Натаха!... а это Я Вам красненький лайк поставил.
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14 час.
Natalija Osminina
Люди живут в каком-то параллельном мире. Элита живет отдельно от народа, за железным занавесом, почище чем тот, что разделял ФРГ и ГД. Царьград, типа, долго откладывал публикацию этого монолога Шахназарова, насколько она была по их мнению &quot;бомбической&quot;)) Да она ни о чем!! Очередная жевачка на  тему Кота Леопольда: &quot;а не поскребстись ли нам  через стенку к элите-вдруг она услышит и все поймет&quot;))) Более чем смехотворно!   &quot; Шахназаров обращается именно к власть имущим. Потому что мы свой выбор уже сделали. А они?&quot; - вы чё пишите???, с дуба рухнули?? Да вы то на дубе том и не сидели, вы все больше по земле побирались. И где это вы видели, чтобы элита добровольно слезала со своего дуба? Там у нее яйцо, а в яйце игла- жизнь их Кощеева. Так что, пилите, Шура, пилите... работайте, братья!
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14 час.
ВД
Владимир Дядякин
Карен всё правильно изложил , а&quot;Васька &quot; слушает и ест.
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12 час.

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