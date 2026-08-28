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Рязанские новости

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В Рязанской области выявлены очаги корневой губки на 2834 га

В Рязанской области выявлены очаги корневой губки на 2834 га

Очаги корневой губки обнаружены на площади 2834 га, наибольшее распространение в Шелуховском и Можарском лесничествах.

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