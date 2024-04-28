Что посмотреть на майских праздниках: 5 классных приключенческих фильмов для семейного просмотра

Приветствую вас любители кино! Помните, те уже далекие времена, когда на телевизоре был только один центральной канал (и еще один региональный) и приходилось смотреть исключительно то, что показывают в эфире? А так как современного высокоскоростного интернета не было даже в самых смелых мечтах, то волей-неволей по вечерам вся семья сидела около телевизора, за просмотром какого-нибудь фильма.