Расчеты РСЗО «Ураган» сорвали доставку резервов ВСУ в курском приграничье

Расчеты 220-миллиметровых реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерийской бригады ВДВ уничтожили боевую технику с живой силой и сорвали доставку резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) к передовой в приграничном районе Курской области.
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