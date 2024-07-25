Глава МИД ФРГ Бербок: Китай обязан сделать все для мира на Украине

Глава внешнеполитического ведомства Федеративной Республики Германия Анналена Бербок проинформировала о том, что Китайской Народной Республике следует пойти на любые возможные шаги, чтобы добиться примирения сторон на украинской территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии