Общественная служба новостейВоенное делоПодписатьсяЗеленский заявил о «прорывном результате» по шведским истребителям GripenУкраинский глава Владимир Зеленский оценил ход переговоров о потенциальных поставках ВСУ шведских истребителей Jas Gripen.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАСАндрей СимПосле лютых птичек зеленый опять устроил забег по западу со своей командой попрошаек, как будто он тут ни при чем. А там были опять же западные инструкторы. Здорово! Россия победит!Ответить10 час.
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