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Зеленский заявил о «прорывном результате» по шведским истребителям Gripen

Зеленский заявил о «прорывном результате» по шведским истребителям Gripen

Украинский глава Владимир Зеленский оценил ход переговоров о потенциальных поставках ВСУ шведских истребителей Jas Gripen.

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Комментарии
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АС
Андрей Сим
После лютых птичек зеленый опять устроил забег по западу со своей командой попрошаек, как будто он тут ни при чем. А там были опять же западные инструкторы. Здорово! Россия победит!
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10 час.

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