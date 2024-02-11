Честный мужчина в мире иллюзий

Ха! Это ВВЯЗАТЬСЯ в драчку легко, а ты попробуй из нее выйти! Ким - "шахматист", да. Но ВВП - ГРОССМЕЙСТЕР!!

И

Ирина

Может, Северная Корея до сих пор и существует благодаря Ким Чен Иру... Все отдают себе отчет, что он не шутит в своей готовности применить ядерное оружие против любого противника. Его боятся враги, и это именно то, что ему нужно! Нет у него никаких иллюзий в отношении окружающего мира.