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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Честный мужчина в мире иллюзий

Честный мужчина в мире иллюзий

Гений про злодейства А вы слышали воинственные заявления нашего большого друга Ким Чен Ына? Вот кто не стесняется, честно скажу.

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Комментарии
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Валерий Юмашев
Ким молодец!!!...
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6 час.
Юрий Золотарев
Ха! Это ВВЯЗАТЬСЯ в драчку легко, а ты попробуй из нее выйти! Ким - &quot;шахматист&quot;, да. Но ВВП - ГРОССМЕЙСТЕР!!
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3 час.
И
Ирина
Может, Северная Корея до сих пор и существует благодаря Ким Чен Иру... Все отдают себе отчет, что он не шутит в своей готовности применить ядерное оружие против любого противника. Его боятся враги, и это именно то, что ему нужно! Нет у него никаких иллюзий в отношении окружающего мира.
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3 час.

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