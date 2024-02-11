Гений про злодейства А вы слышали воинственные заявления нашего большого друга Ким Чен Ына? Вот кто не стесняется, честно скажу.
Честный мужчина в мире иллюзий
Комментарии
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Валерий Юмашев
Ким молодец!!!...
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6 час.
Юрий Золотарев
Ха! Это ВВЯЗАТЬСЯ в драчку легко, а ты попробуй из нее выйти! Ким - "шахматист", да. Но ВВП - ГРОССМЕЙСТЕР!!
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3 час.
И
Ирина
Может, Северная Корея до сих пор и существует благодаря Ким Чен Иру... Все отдают себе отчет, что он не шутит в своей готовности применить ядерное оружие против любого противника. Его боятся враги, и это именно то, что ему нужно! Нет у него никаких иллюзий в отношении окружающего мира.
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3 час.
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