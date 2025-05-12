Пожизненно осужденный экс-мэр Махачкалы Амиров попросил улучшить условия в ИК-6

Бывший глава Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание в исправительной колонии (ИК) №6 "Черный Дельфин" по делу об организации убийства сотрудника Следственного комитета и подготовке к покушению на своего политического оппонента, подал десятки исков, в которых просил улучшить условия в колонии.