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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Северной Америке создают хоккейную лигу «3 на 3» с поддержкой Саудовской Аравии. Потолок зарплат – 30 млн долларов, 100 тысяч долларов за победу, можно подписать россиян

Осенью в Северной Америке планируется запуск профессиональной лиги для хоккея в формате «3 на 3». Ожидаются, что в лиге сыграют 16 команд.

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