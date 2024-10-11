Вильфанд обрадовал путешествующих на юг России туристов

На юге России в конце следующей недели температура воздуха понизиться до 18 — 20 градусов, но ожидается, что во второй половине октября температура воздуха и воды снова повысится до 23 — 25 и 21 градуса соответственно.
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