Желтизна на различных поверхностях в квартире – это признак старения предмета, признак неправильного его использования или непреднамеренного повреждения

﻿﻿Желтизна на различных поверхностях в квартире является признаком старения предмета, признаком неправильного обращения или случайного повреждения, но вне зависимости от причины появления желтизны, с ней необходимо как-то бороться, возвращая предмету исходное состояние смотреть! Как не потратить на это кучу денег и повернуть время вспять, и вернуть поверхности прежний цвет? Уксус Многие поверхности, в том числе пористые и пластиковые, прекрасно отбеливаются смесью столового уксуса и воды в пропорции 1 к 1.