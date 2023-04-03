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Желтизна на различных поверхностях в квартире – это признак старения предмета, признак неправильного его использования или непреднамеренного повреждения

Желтизна на различных поверхностях в квартире – это признак старения предмета, признак неправильного его использования или непреднамеренного повреждения

﻿﻿Желтизна на различных поверхностях в квартире является признаком старения предмета, признаком неправильного обращения или случайного повреждения, но вне зависимости от причины появления желтизны, с ней необходимо как-то бороться, возвращая предмету исходное состояние смотреть! Как не потратить на это кучу денег и повернуть время вспять, и вернуть поверхности прежний цвет? Уксус Многие поверхности, в том числе пористые и пластиковые, прекрасно отбеливаются смесью столового уксуса и воды в пропорции 1 к 1.

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