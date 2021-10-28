В СК России продолжается работа по расследованию геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны

В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела о геноциде народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, следователями проводится работа по выявлению новых фактов и обстоятельств злодеяний нацистских преступников в разных регионах Российской Федерации и сбору необходимых доказательств.