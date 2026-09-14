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Минобороны РФ сообщило о перехвате 399 украинских дронов

Минобороны РФ сообщило о перехвате 399 украинских дронов

Перехвачены и уничтожены 399 украинских беспилотников над 11 регионами России и Черным морем, сообщает Минобороны РФ.

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