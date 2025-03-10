Миллионы компьютеров оказались под угрозой взлома из-за критической уязвим...

Миллионы компьютеров оказались под угрозой взлома из-за критической уязвимости, связанной с PythonВ популярном пакете объектно-ориентированного языка программирования Python — python-json-logger — обнаружена критическая уязвимость, которой присвоен код CVE-2025-27607.
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