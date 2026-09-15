Новый Устав Липецка официально вступил в силу

Новый Устав Липецка состоит из 11 глав и 67 статей, учитывает изменения в федеральном законодательстве и включает новшество об участии горожан в местном самоуправлении, включая статью о сходе граждан.
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