✅Ожидаемо, что люди начнут вступать в ряды «БАРСа». Крым в числе первых, кто решил вступить в ряды отряда Глава Крыма Сергей Аксёнов.
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✅Ожидаемо, что люди начнут вступать в ряды «БАРСа». Крым в числе первых, кто решил вступить в ряды отряда Глава Крыма Сергей Аксёнов.