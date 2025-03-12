В ГД внесли законопроект о продлении эксперимента по исламскому банкингу на три года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» В Государственную Думу РФ внесен законопроект о продлении эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) до 1 сентября 2028 года, то есть на три года.
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