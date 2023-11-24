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Российские ученые научились выявлять рак толстой кишки на первых стадиях

Российские ученые научились выявлять рак толстой кишки на первых стадиях

НМИЦ колопроктологии имени А. Н. Рыжих Минздрава России по инициативе и при активной поддержке министерства совместно с отечественной IT-компанией ООО «Алнисофт» разработал уникальное решение на основе технологии искусственного интеллекта.

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