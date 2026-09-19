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Царьград

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Минобороны России ударило по сухогрузам в порту Одесса 17 сентября

Минобороны России ударило по сухогрузам в порту Одесса 17 сентября

Русские войска нанесли удар по двум сухогрузам в порту Одессы и восточнее Измаила 17 сентября. Министерство обороны России уточнило, что атака была выполнена с помощью беспилотников «Герань-4 сикер», поражающих морские суда, перевозящие грузы для ВСУ.

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