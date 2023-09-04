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Это только начало: 5 ошибок, которые совершают родители школьников в сентябре

Это только начало: 5 ошибок, которые совершают родители школьников в сентябре

После продолжительных летних каникул все дети по-разному адаптируются к новому учебному году. Возвращаясь за парты, школьники вновь должны привыкнуть утвержденному расписанию, постоянному нахождению в коллективе и требованиям новых преподавателей.

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