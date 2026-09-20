Boy Meets World Cast: Where The Actors Are Now

If you're a former '90s kid, you may be wondering where the "Boy Meets World" cast is now. We're checking in on all of the show's beloved stars.
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