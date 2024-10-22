Пользователь больше не нужен — новая ИИ-модель Anthropic сама управляет ПК

Прошлой весной Anthropic заявила о намерении создать «алгоритм нового поколения для самообучения ИИ», который сможет самостоятельно выполнять большинство офисных задач, что позволило бы автоматизировать значительную часть экономики.
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