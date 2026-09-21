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Журнал «Профиль»

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Защитник "Баварии" Ким Мин Джэ привлек внимание трех европейских топ-клубов из Англии и Италии

Защитник "Баварии" Ким Мин Джэ привлек внимание трех европейских топ-клубов из Англии и Италии

Предметный интерес к южнокорейскому футболисту Ким Мин Джэ проявляют английский "Тоттенхэм", а также итальянские "Ювентус" и "Милан".

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