Рогов: ВСУ атаковали уникальный тренажёрный центр Запорожской АЭС

Украинские войска нанесли удар по тренажёрному центру Запорожской атомной электростанции. Об этом в своём Telegram-канале написал глава комиссии общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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