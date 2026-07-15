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Парагвайский сенатор отпраздновала вылет Мбаппе с ЧМ гифкой с девочкой, показывающей жест «закрой рот». Ранее она называла форварда Франции «камерунцем»

Сенатор Парагвая Селесте Амарилья публично отпраздновала вылет сборной Франции с ЧМ-2026 после поражения от Испании (0:2) в полуфинале.

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