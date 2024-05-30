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Почему Лука Крымский взялся спасать солдата-китайца?

Почему Лука Крымский взялся спасать солдата-китайца?

История, которую поведал миру клирик РПЦ, завирусилась в социальных сетях и вызвала много вопросов. Артемий Владимиров в эфире религиозного телеканала «Союз» рассказал о ставшем ему известном случае воскрешения китайца, участвующего в СВО, который получил пулю в живот «разворотившую все его внутренности», как уточнил священнослужитель и добавил: «Он от этого умер и воскрес».

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