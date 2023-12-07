Врач назвала основные причины болей в животе

Боль в животе является одной из самых частых причин обращений к врачу. Этот симптом может быть следствием различных патологий — от приступа холецистита и аппендицита до мочекаменной болезни, рассказала «Известиям» 7 декабря ведущий гастроэнтеролог клиники «Ниармедик» Анастасия Складчикова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии