Врач назвала основные причины болей в животе

Боль в животе является одной из самых частых причин обращений к врачу. Этот симптом может быть следствием различных патологий — от приступа холецистита и аппендицита до мочекаменной болезни, рассказала «Известиям» 7 декабря ведущий гастроэнтеролог клиники «Ниармедик» Анастасия Складчикова.