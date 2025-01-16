Стилист Чебан назвала 5 признаков, что вашим волосам не хватает кератина

Кератин в составе шампуня или бальзама-ополаскивателя сразу делает средство на порядок дороже. Есть и специальные кератиновые процедуры, которые помогают в восстановлении структуры волос, их выпрямлении и улучшении внешнего вида.
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