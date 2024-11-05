Алтай оказался в конце рейтинга доступности аренды жилья для семей с детьми

Семейный доход, необходимый для аренды жилья и базовых расходов, должен составлять 88,9 тыс. рублей Алтайский край оказался на 72-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов по доступности аренды жилья, сообщает РИА Новости.
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