Алтай оказался в конце рейтинга доступности аренды жилья для семей с детьми

Семейный доход, необходимый для аренды жилья и базовых расходов, должен составлять 88,9 тыс. рублей Алтайский край оказался на 72-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов по доступности аренды жилья, сообщает РИА Новости.