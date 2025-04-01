Как азербайджанские СМИ оправдывают своих соотечественников при совершении преступлений. Дело Эльчина Исмаилова в Ленинградской области

ИА "Русский ГУП Продакшн" Напомним: в июле 2017 года между мигрантом из Азербайджана Эльчином Полад оглы Исмаиловым, являющимся, по версии азербайджанских СМИ, едва ли не единственным преуспевающим бизнесменом в деревне Ушаки Тосненского района Ленинградской области, и предпринимателем из Грозного Хамзатом Усмановым произошёл конфликт.