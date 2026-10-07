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Добыча золота в России составляет 430-480 тонн в год

Добыча золота в России составляет 430-480 тонн в год

От объема добычи до выпуска доходит лишь две трети золота, остальные запасы остаются в недрах. Ежегодно на баланс ставятся запасы золота в объеме 700-800 тонн.

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