Расчет БПЛА выявил и уничтожил укрывшихся под сгоревшим Leopard боевиков ВСУ

Расчет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) группировки войск «Днепр» в Запорожской области обнаружил и уничтожил боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые укрывались под сгоревшим немецким танком Leopard.
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