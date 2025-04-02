Собянин: Коллектив ГКБ № 31 впервые среди больниц Москвы получил орден Пирогова

Больница стала одним из флагманов столичной медицины Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил сотрудников Городской клинической больницы № 31 имени Савельевой с 55-летием со дня основания.
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