Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

131 подписчик

Сезон охоты на дикого кабана начался в Новосибирской области 1 августа

Сезон охоты на дикого кабана начался в Новосибирской области 1 августа

О начале охоты на кабана сообщает министерство природы региона. По информации ведомства, для добычи животного необходимо получить соответствующие разрешения у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения (охотпользователей Новосибирской области).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии