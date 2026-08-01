Сезон охоты на дикого кабана начался в Новосибирской области 1 августа

О начале охоты на кабана сообщает министерство природы региона. По информации ведомства, для добычи животного необходимо получить соответствующие разрешения у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения (охотпользователей Новосибирской области).