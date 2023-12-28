В заседании Госовета под председательством Владимира Путина принял участие губернатор Василий Анохин

«Владимир Владимирович особо подчеркнул, что труд учителей должен оплачиваться по единым стандартам по всей стране, чтобы исключить разрывы в качестве обучения» Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в заседании Госсовета.
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