Курганский атаман получил награды от Слуцкого и посла РФ за конный поход. Фото

Курганский атаман Сергей Попов получил диплом от председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого и благодарственное письмо от посла Алексея Евсикова и военного атташе при посольстве РФ в Монголии генерал-майора Павла Петрунина за организацию международного конного похода.
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