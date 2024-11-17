Курганский атаман получил награды от Слуцкого и посла РФ за конный поход. Фото

Курганский атаман Сергей Попов получил диплом от председателя партии ЛДПР Леонида Слуцкого и благодарственное письмо от посла Алексея Евсикова и военного атташе при посольстве РФ в Монголии генерал-майора Павла Петрунина за организацию международного конного похода.