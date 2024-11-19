Реалистичным вариантом колонизации других миров остаются роботы с ИИ

Человечество пока не освоило космос из-за многих технических ограничений. Современные жидкостные реактивные двигатели неэкономичны: топливо расходуется за часы, что делает полёты к другим планетам, таким как Марс или Юпитер, невозможными без больших рисков.
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