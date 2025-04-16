"Леопарды" потерпели крах на Украине. "Сложны и уязвимы для русских дронов"

Хваленые немецкие танки Leopard 2, отправленные на Украину в 2023 году в количестве 18 штук после затяжных национальных прений и проволочек со стороны уходящего правительства Олафа Шольца, терпят крах на поле боя.
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