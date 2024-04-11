Эксперт HeadHunter Саятицкая: в некоторых сферах растет спрос на удаленщиков

Удаленный формат работы сегодня в России набирает популярность, особенно в некоторых сферах. Наибольший спрос на удаленщиков отмечается в IT и маркетинге, рассказала НСН глава молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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