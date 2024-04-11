Эксперт HeadHunter Саятицкая: в некоторых сферах растет спрос на удаленщиков

Удаленный формат работы сегодня в России набирает популярность, особенно в некоторых сферах. Наибольший спрос на удаленщиков отмечается в IT и маркетинге, рассказала НСН глава молодежного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая.