Не только о футболе

816 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ritchie Blackmore
    Не хами. Твои герои ожидаемо облажались. Поясняю - Черчесов и Дзюба. Видел трусливое перемещение капитана от самолёт...Вылет России не п...
  • Лена Мисько
    похоже этот матч смотреть смысл гораздо меньший: по 4 очка у них.Евро-2020. День д...
  • Лена Мисько
    Ну наконец-то отличные новости перед Олимпийскими играми в Токио!!! * РИА Новости Спорт Наш легкоатлет Сергей Шубен...Дания выкинула Ро...

«Челси» взял ЛЧ, «Зенит» в 3-й корзине, Россия победила Швейцарию, Спаллетти в «Наполи» и другие новости

«Челси» взял ЛЧ, «Зенит» в 3-й корзине, Россия победила Швейцарию, Спаллетти в «Наполи» и другие новости

Доброе утро всем, кроме болельщиков «Mан Сити». Европейский сезон официально закончился! А мы продолжаем радовать вас нашим утренним дайджестом ☀️ 1.

Вернуться к статье
1412
Обсудить
Лена Мисько
Хавертц, конечно, вчера свой трансфер отбил)))
Лена Мисько
Шутка в стиле спартаковского твиттера :)) Но шутка хорошая
Лена Мисько
Вскоре Ральф Рангник (год тренировал Тухеля в «Ульме») пригласил Томаса в «Штутгарт» – тренером команды до 15 лет. Попался мощный набор: Сами Хедира, Марио Гомес, Андреас Бек, Сердар Ташчи и Хольгер Бадштубер. Бек (экс-футболист сборной Германии) хвалил Тухеля: «Он был моим первым тренером в профессиональном футболе. Это был другой уровень».
Лена Мисько
Где-то рядом был Хинкель
Лена Мисько
«Челси» во второй раз стал обладателем кубка Лиги чемпионов. В финальном матче команда Томаса Тухеля со счетом 1:0 одолела, казалось, непобедимый «Манчестер Сити». Единственный мяч полузащитник «синих» Кай Хавертц забил не без участия Саши Зинченко, который поиграл не только в «Уфе», но и даже в ЛФЛ. Надеюсь, украинец не примет неудачу близко к сердцу. У парня все еще впереди. Также хочется надеяться, что правильные выводы сделает и работавший на матче телекомментатор, который с упорством игрока ЛФЛ называл ПУлишича ПулИшичем, а КОвачича, КовАчичем. Звук в итоге пришлось отключить. «Сити», честно говоря, слегка разочаровал. 1 удар в створ - не уровень команды, бывшей наголову выше всех в АПЛ. А Тухель - просто красавец. Пришел посреди сезона - и сразу стал лучшим. https://twitter.com/ChampionsLeague/status/1398747607317553156
Лена Мисько
В победе «Челси» в финале ЛЧ есть неоспоримый плюс для «Зенита» и всего российского футбола. Благодаря победе команды Абрамовича, «Зенит» попал из первой корзины в третью при жеребьёвке. * Не сомневаемся, что игры в группе с более сильным соперником станут серьезным толчком к развитию самобытного тренера Сергея Семака и его четырнадцати помощников. Задачу выхода из группы перед ними никто не ставит, но задачу порадовать всех любителей футбола по всей России своей игрой и результатами в Европе сине-бело-голубая дружина с Невы всегда любезно исполняет. * Генич и Шнякин уже разминают голосовые связки и предвкушают настоящий футбольный праздник с их участием.
Лена Мисько
а попадется из первой Спортинг или Лилль, которых растащат летом... из второй Севилья или Дортмунд... из четвертой Бешикташ... нагреют им шары...
Лена Мисько
Жеребьевка группового этапа пройдет 26 августа, первый тур проведут 14-15 сентября
Алевтина Трофимова
Лучше Вильяреал и бомжи. Тренеришка против игрочишки - дерби ))
Лена Мисько
Велика вероятность, что перейдя в «Локомотив», один из главных талантов России Сергей Пиняев сразу отправится в аренду в «Крылья». Такой вариант обоими клубами прорабатывается. Очень жаль, но европейская карьера Пиняева, видимо, откладывается. Честно говоря, хотелось, чтобы этот парень как можно позже столкнулся с нашим болотом. Надеюсь, шанс уехать на запад представится совсем скоро. А в Самаре, видимо, смогли решить все вопросы с агентом Павлом Андреевым. В данный момент «Крылья» хотят максимально сохранить состав. К примеру, переговоры об уходе Романа Ежова в «Рубин» поставлены на паузу.
Лена Мисько
Семнадцатый номер, [30.05.21 02:34] Я сам ругался на «Челси», что они летом понакупили игроков, которыми задавили Лэмпарда. Но если б не это – не было Тухеля. А еще почти все эти игроки сделали самый важный гол сезона. 1. Менди отдал точный пас на фланг. Он один из лучших распасовщиков-вратарей сезона в Европе. 2. Чилуэлл в одно касание отыграл на Маунта. Тухель выбирает в последнее время его, потому что он надежнее и лучше пасует. 3. Маунт (только он не пришел этим летом) первым касанием обработал, вторым развернулся, третьим – отдал голевой пас. Все за две секунды. 4. Вернер увел за собой Диаша, расчистив зону для Хаверца. Какая ирония: чтобы сделать гол, Вернеру лучше не касаться мяча. 5. Хаверц забил. Чтобы эта комбинация случилась, «Челси» летом отдал 207 миллионов евро. А сама комбинация длилась 11 секунд
Максим Комаров
Какой ажиотаж на ферме вызвала весть о попадании Зенита в третью корзину для жеребьёвки ЛЧ! Экзальташки уже предвкушают визит Ливерпуля на Газпром-Арену. Понять можно - после 0-7, которые отхватил Великий Каррера, ещё болит! Пусть порадуются, что ж. Пару дней назад ещё тряслись, рассуждая, кто будет с толком иметь Спартак в квалификации - Селтик, Копенгаген, или лично сам Головин с Монако?
Игорь Афанасьев
Полегчало? Только ни «ферма», ни Спартак не виноваты, что Зенит в третьей корзине, так что совсем непонятно, к чему этот твой пост. Вините во всем только себя, нагадив на других, сами лучше не станете.
Лена Мисько
Gretzky-Opex, [30.05.21 02:05] Наступит утро и все, конечно, зададут этот вопрос: а что же Пеп? Насколько он велик? Я, как и вы, не раз слышал, что именно Гвардиола – лучший футбольный тренер. Без поправки на имена и эпохи. При этом еще чаще я, как и вы, слышал, что без Месси не было бы и его славы. Без Лео не далась Пепу Лига Чемпионов. И ведь правда не далась. И даже с Месси и набором других футбольных битлов Гвардиола выиграл гораздо меньше, чем мог бы. И в Сити он выиграл меньше, чем мог бы выиграть, верно? Есть такие спортсмены – и тренеры – «старт минус». Которые виртуозны до определенного момента. Они могут красиво выигрывать даже большие чемпионаты, бить рекорды и продлевать серии. Но в какой-то самый важный момент начинают дергаться, накручивать себя и своих ребят, фантазировать на пустом месте и чинить то, что не сломано. Сколько раз Гвардиола именно так и терпел поражения в важных матчах. Мне кажется, что тренер не должен быть таким умным. Да, Тухель тоже не дурак! Но Хосеп Гвардиола избыточно умён для этой работы. На родных просторах мы тоже можем отыскать подобный пример. Это Леонид Слуцкий. Который для работы в российском футболе имеет слишком много мозгов – столько не надо. Но что будет, если Гвардиоле так и не доведется выиграть Лигу Чемпионов? Будет обидно. Но это сию минуту важен счёт на табло. А для истории важно наследие. Вот был же Валерий Лобановский. В память о котором как раз перед финалом ЛЧ была минута молчания. В честь кого попало такого не сделают. Лобановский – великий тренер, который не выиграл ничего. Просто давайте не будем смотреть на его карьеру с советской колокольни и считать советские же титулы, которые никому не интересны, и Кубки Кубков, которые по значимости будут как нарождающийся трофей Конференс Лиги. Но Лобановский оставил после себя Стиль. Который увидели и переняли другие. Стиль, который начался с Джека Рейнольдса, продолжился Густавом Шебешем, сформировался окончательно при Ринусе Мехелсе и развился при Лобановском. По его «конспектам» действительно работали тренеры в Европе. И это оказалось важнее, чем финалы и полуфиналы. С Гвардиолой будет так же. Его Стиль, его «стеночки и забегания», переживет Пепа. А не к тому ли стремятся истинные художники?
Лена Мисько
Отличный финал! Прекрасный Кристенсен, вышедший на замену в тяжелейшей игре вместо Тиагу Силвы и сыгравший просто блистательно. Канте - Бог! Последняя игра за "Сити" Куна. Трагедия Де Брюйне. Тухель - монстр сезона! Момент на последних секундах. Нет Суперлиге, да Лиге Чемпионов!
Лена Мисько
самые популярные комментарии :))
сергей озеров
а еще,игроки Челси-Хаверц,Джеймс,Маунт-1999 года рождения,Пулишич-1998 года,почти пол команды молодых взяла Лигу чемпионов!
Лена Мисько
НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА ТРЕНЕРОВ РУЛИТ После того как Челси Тухеля обыграл Манчестер Сити немецкие тренеры стали лидировать в Лиге Чемпионов. Семь раз они выигрывали Лигу Чемпионов. И это лучший показатель. У итальянцев и испанцев по 6 побед. Причем последние 3 ЛЧ брали именно немецкие специалисты. Получается немецкая школа тренеров лучшая в европейских чемпионатах прямо сейчас.
Лена Мисько
Канте – лучший игрок обоих полуфиналов и финала ЛЧ. Для полной коллекции ему не хватает одного трофея. Но летом это можно исправить. 🏆 Чемпионат Англии 🏆 Чемпионат мира 🏆 Лига чемпионов ⏳ Чемпионат Европы
Лена Мисько
У Канте максимально сказочная карьера
Лена Мисько
Наконец-то зрители появились на матчах в Канаде! Несколько тысяч счастливчиков увидели, как «Монреаль» сравнял счёт в серии с «Торонто»
Лена Мисько
А в Бостоне заполняемость уже почти достигла 100% – после хет-трика Давида Пастрняка весь лёд был усыпан кепками
Лена Мисько
Sports.ru, [30.05.21 10:00] 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏 Извините, но продолжительные аплодисменты тут просто необходимы – сейчас будет пост про Нголо Канте. Нголо – официально лучший игрок финала Лиги чемпионов. Перед этим его признавали лучшим игроком обоих полуфинальных матчей с мадридским «Реалом». Ключевые игры евросезона Нголо просто выжег. ⬆️👍 «Главную разницу между «Челси» и «Сити» сделал Нголо Канте, – сказал в студии beIN Sports Найджел Де Йонг. – Любой команде нужен такой полузащитник – он все покрывает и контролирует. Он делает и черновую работу сзади, и помогает при переходе в атаку. Сегодня он разорвал полузащиту «Сити». Мы не будем рассматривать все-все цифры, но на три нужно обратить внимание: • 11 выигранных единоборств, 10 возвратов владения – лидер на поле по обоим показателям • 4 выигранных верховых единоборства – больше всех в «Челси». 🤯😮 Еще раз: Канте был настолько вездесущ, что превзошел всех в команде в воздухе. При росте 168 см. Этот финал – новый великий пункт в его красивейшей истории, которая началась в 2012-м, когда Нголо рубился во второй французской лиге: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/2926878.html?utm_source=telegram&utm_medium=dim&utm_campaign=2021-05-30 @sportsru
Лена Мисько
Лучшие трио полузащиты в истории
Лена Мисько
С 41-м днём рождения, величайший Стивен Джеррард! 🥳 🔴 710 матчей ⚽️ 186 голов 🅰️ 144 ассиста 🏆 Лига Чемпионов 2005 🏆 Кубок Лиги х3 🏆 Кубок Англии х2 🏆 Кубок УЕФА 2001 🏆 Суперкубок Европы 2001
Лена Мисько
Агуэро сегодня пройдет медосмотр для «Барселоны». А вы весь день во всех пабликах будете читать его цитату из 2014-го: «Я не уйду из «Манчестер Сити», пока мы не выиграем Лигу Чемпионов». Еще одно подтверждение, что в футболе лучше не давать никаких обещаний.
Лена Мисько
РПЛ поменяла систему распределения доходов. Реформы продвигает «Ахмат»: аутсайдеры заработают, «Зенит» в этом сезоне потерял бы 20 млн Ждем в 2021/22 изменение распределения телеправ. Реформу продвигает «Ахмат» – клубу нужны деньги из-за санкций Телеправа РПЛ – небольшой кусок пирога клубных доходов. На всю лигу их примерно 1,7 миллиарда рублей (меньше бюджета середняка лиги). Да и доля в доходах клубов не слишком большая – около около 4% (в среднем по Европе – 38%). Так что любое изменение в распределении не слишком сильно влияет на уровень лиги и клубов. Для большего влияния медиаправа должны увеличиться в стоимости раз в пять. Но это не мешало клубам РПЛ жестко спорить, кому дать больше, а кому – меньше. И самым инициативным оказался «Ахмат». Все логично: из-за американских санкций в адрес компаний, связанных с Рамзаном Кадыровым, в апреле клуб лишился большей части финансирования (хотя президент «Ахмата» Магомед Даудов говорил, что санкции никак не повлияют на клуб). Для спасения «Ахмата» даже созывали комитет Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи. На том собрании присутствовала мощная делегация из Чечни, президент РПЛ Сергей Прядкин, генсек РФС Александр Алаев, представитель МИД Мария Захарова и другие чиновники. Теперь «Ахмат» аккуратно продавливает реформы в РПЛ. «Была жаркая дискуссия. «Ахмат» вышел с предложением изменить систему, – сказал Прядкин. – В сезоне-2021/22 будет действовать обновленная система распределения телеправ, решение принято только на следующий сезон, потому что ключевые контракты у нас заканчиваются как раз в 2022-м. Клубы одобрили инициативу об изменении и решили поддержать таким образом маленькие клубы». До 2018 года 40% медиаконтракта РПЛ (680 млн) делилась между клубами вне зависимости от результата, остальные 60% (1020 млн) – от места в таблице. В 2018-м систему поменяли и добавили маркетинговые критерии. Один из них – посещаемость. Если на стадион приходило хотя бы 50% болельщиков, то клуб мог претендовать на часть из 8% телеконтракта (136 миллионов рублей), 32 процента (544 млн) уходили клубам за участие, 60% – по таблице. В новом виде 60% (1020 млн) получат поровну все клубы, 40% – в зависимости от результата. ФК «Уфа» может больше не заниматься приписками посещаемости И зачем это все нужно? Перераспределение поможет бедным клубам из нижней части получить чуть больше – за счет роста фиксированной выплаты. А вот топ-клубы пострадают. Больше всех от реформ выиграет худшая команда лиги. Так «Тамбов», который в сезоне-2020/21 должен получить 50 миллионов рублей от РПЛ (42,5 – фикс, 7,5 – за результаты), в сезоне-2021/22 получил бы 68,75 млн (63,75 – фикс, 5 – результаты). Сразу +18,75 млн рублей. Эту сумму недополучит «Зенит» в новой системе. «Ахмат» тоже выиграет от реформ, правда, не так много. 11-я команда лиги получит прибавку в 6,25 миллиона от РПЛ. Их недополучит шестая команда. В сезоне-2020/21 – ЦСКА (смотрите прикрепленную картинку) А как делят теледеньги в Европе? Там тоже получают деньги просто за нахождение в лиге? Везде по-разному. Очевидно, что новое распределение телеправ РПЛ должно поддержать отстающие команды и сделать чемпионат чуть конкурентнее, но, кажется, для этого есть и другие способы распределения: В чемпионате Австрии (стоимость телеправ – 30 млн евро, в РПЛ – около 20) четырехступенчатая система распределения доходов от телеправ: • 30% – 9 миллионов евро (по 750 тысяч на клуб) – базовая выплата клубам • еще 30% распределяются в зависимости от количества набранных очков • 20% суммы, 6 млн – в зависимости от посещаемости • последние 6 млн распределяются только среди клубов, которые используют не менее 12 австрийцев (6 иностранцев) в заявке на матч. Сумма зависит от общего игрового времени австрийских игроков.
Лена Мисько
как же болезненно некоторые представители газовой секты реагируют на любое упоминание Зенита... сразу надувают губы и встают в позу ))) в принципе мы тоже можем написать: в каком же радостном ожидании провала Спартака находятся бомжи, их это больше будоражит чем собственное чемпионство ;)) *** К - комплексы
Лена Мисько
когда есть своя философия
сергей озеров
"Я не хочу Тухелей..."-это лексикон нахала-провинциала...это не философия,это самодурство нувориша, дилетанта в футболе.
Лена Мисько
вчера на финале Лиги чемпионов произошло одно трогательное событие — после того, как Матеу Лаос отсудил матч и получил заслуженную золотую медаль, испанский реф больше не мог сдерживать слёзы: оказывается, эта игра стала для 44-летнего судьи последней в карьере. Вчера его работу хвалили за все решения в целом, за адекватное и внятное объяснение игрокам в эпизоде с рукой и за быструю реакцию на травмы на поле. В Лиге чемпионов последний раз испанец судил нас в домашнем матче против «Порту» в апреле 2019 — победа 2:0, а дальше «Барселона», камбэк и трофей. Выездной матч против «Сити» с победой 1:2 в сезоне 17/18 тоже, кстати, судил он. Великий реф, известный во всём мировом футболе. Спасибо за всё, легенда!
Лена Мисько
странно... Лаос в списке арбитров на Евро20. В смысле последняя игра?
Лена Мисько
А тем временем в Al-Hilal собрался Жардим. 7 миллионов. Texto retirado do zerozero.pt https://www.zerozero.pt/news.php?id=324802
Лена Мисько
ЖАРДИМ МОЖЕТ УЕХАТЬ В САУДОВСКУЮ АРАВИЮ Для тренера португала вполне нормальная ситуация. Рвануть в Аравию, Катар, Грецию, Израиль, а потом выдать лучший период в спортивной жизни. Посмотрите послужной список Фернанду Сантуша, тренера сборной Португалии, чемпиона Европы и Лиги наций. Он три года тренировал «Порту», ещё до Моура, потом по сезону «Бенфику» и «Спортинг», в которых занимал только третьи места и сразу же уходил. А в основном у него карьера в Греции сложилась: АЕК, «Панатинаикос», ПАОК, сборная Греции. Казалось бы, ну куда такого в сборную Португалии? Но это не помешало Сантушу сколотить из вечных неудачников команду победителей и сейчас считаться одним из лучших тренеров мира. Вот и Жардиму с Виторией Аравия точно не помешает стать кем угодно, хоть повелителями галактики. Тем более сами подумайте, ну разве будет человек в здравом уме отказываться от 7-8 миллионных предложений, когда на руках нет топовых предложений в спортивном смысле? Плюс к тому шейхи ведь просто так тоже никому не насыпают много денег. Они берут тех, кто по их мнению статусен. В общем, у Витории в «Спартаке» может как получиться, так и нет, но Аравия вряд ли станет причиной провала. И если даже Жардим доедет до «Аль-Хиляль», то у этого аргумента вообще все силы пропадут.
Лена Мисько
⚽️ В субботу, 29-го мая, с первой тренировки на территории учебно-тренировочного центра "Новогорск" началась подготовка молодёжной сборной России к двум контрольным матчам против сборных Болгарии (3-е июня) и Сербии (6-е июня). 📄 https://fratria.ru/novosti/sbornaya-rossii/trenirovka-pod-dozhdyom-05-30-2021
Лена Мисько
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на этом ЧМ будто вышел на тропу войны. Владислав Александрович призывает в понедельник "наказать" шведов, чтобы они "не попали никуда", то есть не вышли в плей-офф по итогам группового этапа. Пока чемпионы мира 2018 года пролетают мимо игр на выбывание - после пяти матчей у них 6 очков и шестое место в группе А (в плей-офф выходят 4 команды). Матч Россия - Швеция в понедельник начнётся в 20:15.
Лена Мисько
14 декабря 1991 советские газеты объявили: «Сборная СССР едет на чемпионат Европы». Через пару недель этой страны не стало. Вместо сборной Союза играла команда под белым флагом с надписью C. I. S. Вместо гимна – Девятая симфония Бетховена. Подробности уникальной истории смотрите сегодня в 20:00: matchpremier.ru
Лена Мисько
немного политики... и про денежки *** Старая площадь, [30.05.21 11:44] Вчера, после объявления результатов переговоров Путина и Лукашенко, все бросились пересчитывать, во сколько каждому россиянину обойдётся ещё один транш на поддержание штанов белорусского режима. Но обещанные 500 млн$, на самом деле, не покинут хранилища российских банков, это кредит, чтобы расплатиться по долгам перед Газпромом. Более неприятным для нас представляется выход Белавиа на российский рынок авиаперевозок. Пока что руководство белорусской авиакомпании говорит о том, что белорусы с удовольствием полетят в Москву, Питер, Сочи, Байкал и Алтай. Но это очевидное лукавство, судя по всему, Белавиа частично заменит российских перевозчиков на нескольких наиболее востребованных маршрутах. С учетом того, что внутренние авиаперевозки у нас и так субсидируются, то после передачи части наиболее выгодных маршрутов, отечественные компании придут ещё за одной порцией госсубсидий. По сути, это скрытая субсидия Белавиа на сохранение штата и авиапарка. То есть Лукашенко решил заняться международным авиапиратством, а расплачиваться за это российским налогоплательщикам. К тому же, действительно востребованные полеты в Крым, Белавиа сразу отказалась рассматривать. Интересно, почему? Ведь, максимально жёсткие санкции уже наложены, Россия идёт на серьезные уступки. В такой ситуации отказ от крымских маршрутов выглядит плевком в руку дающего.
Лена Мисько
Победителем «Нацбеста» стал роман Александра Пелевина «Покров-17» **** Финалистами премии 2021 года, помимо Пелевина, были Михаил Гиголашвили (книга «Кока»), Вера Богданова («Павел Чжан и прочие речные твари»), Мршавко Штапич («Плейлист волонтера»), Даниэль Орлов («Время рискованного земледелия») и Иван Шипнигов («Стрим»). Победитель получит 600 тысяч рублей, которые он должен разделить в пропорции 9:1 с выдвинувшим его на премию номинатором. https://mdza.io/TygXd4sQqT4
Лена Мисько
Писателя Александра Пелевина обокрали в Петербурге сразу после получения литературной премии «Национальный бестселлер». Об обстоятельствах произошедшего 78.ru рассказал сам пострадавший. (https://78.ru/news/2021-05-30/pisatel_pelevin_posle_krepkih_obyatii_kavkazca_na_nekrasova_ostalsya_bez_telefona)
Лена Мисько
Чемпионат: ФК «Ростов» претендует на приобретение прав на защитника «Зенита» Данилу Прохина. «Ростовский клуб хочет усилить защиту и намерен выкупить Прохина. Клубы уже ведут переговоры. Единственно, ещё не решено, когда произойдёт переход: сейчас или по окончании сезона. Дело в том, что Прохин принадлежит «Сочи» и по контракту должен отыграть следующий сезон за них на правах аренды», - сообщается в отчете издания. Также известно, что Прохин может стать частью сделки по трансферу Дмитрия Чистякова. Профиль игрока: https://tm.de/s/i1e
Лена Мисько
Почти 10000 заболевших за сутки. Майские прошли на ура, судя по всему.
Лена Мисько
«Дождавшись рабочих дней — пришли со всем этим». Собянин объяснил майский всплеск заболеваемости ковидом в Москве **** Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сезонным явлением всплеск заболеваний коронавирусом, зафиксированный в городе в мае. Как заявил он в интервью телеканалу «Россия 24», рост статистики также связан с длинными майскими праздниками, во время которых москвичи не обращались в больницы и поликлиники. https://meduza.io/news/2021/05/30/dozhdavshis-rabochih-dney-prishli-so-vsem-etim-sobyanin-ob-yasnil-mayskiy-vsplesk-zabolevaemosti-kovidom-v-moskve?utm_source=telegram&utm_medium=live&utm_campaign=live
Лена Мисько
Вот так всегда... Придумали длинные праздники, чтобы люди не заболели. А когда люди заболели, виноваты оказались длинные праздники. И, конечно, сами люди, которые праздновали.
Лена Мисько
Гандболистки ЦСКА проиграли «Вайперсу» в полуфинале Лиги чемпионов В Будапеште состоялся полуфинальный матч женской гандбольной Лиги чемпионов, в котором ЦСКА проиграл норвежскому «Вайперс». Встреча завершилась победой норвежского клуба со счетом 33:30. В финале гандболистки «Вайперс» сыграют с французским «Брестом» 30 мая. В этот же день российский клуб разыграет бронзовые медали Лиги чемпионов с венгерским «Дьером». Гандбол. Лига чемпионов. Полуфинал. Женщины ЦСКА (Россия) — «Вайперс» (Норвегия) — 30:33 (12:18, 18:15)
Лена Мисько
ИГРЫ ЦСКА НА СЕГОДНЯ: Матч за 3-е место - тоже матч. 🏀 ПБК ЦСКА - БК «Милан» 🏆 «Финал четырех», матч за 3-е место 🏟 Lanxess Arena, Кёльн, Германия ⌚️ 18:30 📺 18:25 Матч! Игра
Лена Мисько
Сегодня, 30 мая, свой 25-ый день рождения отмечает экс-армеец, полузащитник «Монако» Александр Головин!
Лена Мисько
Назвал Дзюбу королем «Тамбова», в детстве нравился «Зенит», ждет матча со «Спартаком». Большой разговор с Головиным ** Экс-полузащитник ПФК ЦСКА (ныне «Монако») Александр Головин о его лучшем сезоне в «Монако», сходстве Нико Ковача и Станислава Черчесова, жесткости Леонида Слуцкого, симпатиях к «Зениту» и тоске по России: https://sport24.ru/news/football/2021-05-30-aleksandr-golovin-intervyu-pered-chempionatom-yevropy-2020-sbornaya-cherchesov-luchshiy-sezon-v-monako-kuda-pereydet-vernetsya-li-v-rpl
Лена Мисько
Головин: «Когда был маленький, за ЦСКА особо не следил — больше нравилось наблюдать за «Спартаком» и «Зенитом» — «Монако» делал опросник и узнавал любимые клубы игроков. Ты назвал ЦСКА и «Зенит». Почему «Зенит»? — Мне «Зенит» нравился с ранних лет. Нравилось смотреть, как играют Кержаков с Аршавиным в связке. Когда был маленький, за ЦСКА особо не следил — больше нравилось наблюдать за «Спартаком» и «Зенитом». Это было лет до 15. Когда ты переходишь в ЦСКА, понятно, что главный враг — «Спартак». Я уже не так за ним смотрел. «Зенит» не был настолько яростным врагом для ЦСКА, продолжал за ними следить, поэтому и назвал их в том опросе. — Ты как будто уже почву готовишь. — Почему? — Ну, когда игроки переходят в клуб и потом рассказывают, что они с детства за них. — В детстве не болел за «Зенит», «Спартак» или ЦСКА. У меня не было любимой команды. Просто почему-то следил больше за «Спартаком» и «Зенитом».
Лена Мисько
Головин: «Было бы здорово встретиться со «Спартаком» в квалификации ЛЧ. В этом сезоне он моментами играл неплохо» — Если бы «МЮ» выиграл Лигу Европы, «Монако» напрямую попал бы в группу. Сильно расстроился? — Дааа. Смотрел весь матч, пенальти эти. Было бы намного проще без квалификации, конечно. Обидно. — Со «Спартаком» теперь можешь сыграть. — Еще не точно, но да. — А хочется? — Ну естественно. Было бы здорово. Лишний раз съездить в Россию опять же. Я смотрел «Спартак» в этом сезоне — моментами неплохо играли, а с не самыми сильными командами, бывало, проваливались. — Франко Камоции, который был советником Федуна, связан с «Монако». Ты с ним сталкивался? — Слышал, кто он такой, только из медиа. Так не сталкивался.
сергей озеров
король тамбовов и сан-марин,король колхозов..
сергей озеров
Защитник «Челси» Маркос Алонсо стал автором уникального исторического достижения, сообщает твиттер-аккаунт OptaJose. В финальном матче Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Челси» переиграл «Манчестер Сити». Встреча проходила на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия) и завершилась со счётом 1:0. «Челси» во второй раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. Испанский защитник лондонского клуба впервые в карьере стал обладателем главного европейского трофея. Дедушка защитника, Маркитос Алонсо, который также выступал на позиции защитника, становился обладателем Кубка европейских чемпионов пять раз подряд в составе мадридского «Реала» – с 1956 по 1960 год. В 2012 году Алонсо-старший умер в возрасте 78 лет, поэтому не смог застать успех родственника. Подробнее на «Чемпионате»
Лена Мисько
Судя по последнему посту физиотерапевта ПФК ЦСКА Омида Этемада, он прощается с ЦСКА. Хотя, удивительного мало, учитывая количество травм в этом сезоне. Напомним, что в ЦСКА он пришел в сентябре 2020-го года.
Лена Мисько
Палыч про Финал ЛЧ Сити - Челси. - Игра высочайшего уровня, очень мощный матч. Жаль не удалось увидеть это вживую. Играли две команды, которые хорошо друг друга знают, поэтому был такой напряжённый и сложный матч в плане тактики. Можно сказать, удача вчера была на стороне Челси.
Лена Мисько
Марио Фернандес и Денис Черышев занимаются по индивидуальной программе. Остальные — в общей группе на воскресной тренировке сборной России в Австрии.
Лена Мисько
Артём Дзюба, Далер Кузяев и Вячеслав Караваев досрочно завершили тренировку сборной России. Все трое отправились в отель национальной команды — до конца тренировки ещё около часа.
Лена Мисько
Уже завтра команда отправляется во Вроцлав.
Лена Мисько
Латвии сегодня нужно обыгрывать Финляндию. Мы следим за встречей Словакия - Швеция, а ещё раньше за Беларусь - Швейцария. Ну а для любителей голов мы бы предложили посмотреть Италия - Канада
Лена Мисько
«Забыть смерти, оставить людей в тюрьмах или вынужденной эмиграции мы не можем. Мы должны бороться ради них, люди должны вернуться домой, в свободную страну. Вот для чего я борюсь» Белорусская баскетболистка Екатерина Снытина дала интервью порталу TUT.BY, в котором рассказала: • почему начала участвовать в протестном движении; • что чувствовала во время стрельбы и взрывов; • как относится к затягиванию сроков протеста. Больше о ситуации в Беларуси со слов Екатерины по ссылке👇 https://www.sports.ru/basketball/1097553402-ekaterina-snytina-o-belorussii-zabyt-smerti-ostavit-lyudej-v-tyurmax-m.html?utm_source=telegram&utm_medium=nba
Лена Мисько
Теперь всë ясно «Гвардиола больше никогда не выиграет ЛЧ, потому что африканские шаманы не допустят этого — сообщил агент Яя Туре» **** Пф, что ж вы сразу не сказали... Пеп бы тогда даже заморачиваться не стал.
Лена Мисько
«Сейчас я чувствую себя хорошо. Конечно, все еще разочарован тем, что произошло вчера. Мы вернемся» Де Брюйне вернулся из больницы после столкновения с Рюдигером. Диагноз – перелом костей носа и перелом стенки левой глазницы. Мы просто напомним, что Бельгия стартует на Евро через две недели: https://www.sports.ru/football/1097559367.html?utm_source=telegram&utm_medium=dim&utm_campaign=2021-05-30
Лена Мисько
У Кевина сломаны несколько лицевых костей ** Восстановление сильно зависит от серьезности переломов. От 2-3 до 6 и более недель
Лена Мисько
неужели мимо Евро? Жёстко... Здоровья Кевину Де Брёйне!
сергей озеров
Диагноз пугающий...несчастье,по другому не скажешь. В такой красивой,не грубой игре такая тяжелая травма.
Лена Мисько
не... я посмотрела повтор: Рюдигер жестко его... и действительно умышленно я с Алькой соглашусь - за это надо было КК давать
сергей озеров
Жестко,соглашусь,а Гюндоган Тьяго Сильву вырубил,думаю тоже умышленно. Может,это ответка? Ну,все-таки,я не думаю,что именно так хотел Рюдигер,больно-да,но без последствий.А вот Гюндоган не раз играл на грани,причем умышленно.
Лена Мисько
я не видела инфы по тяжести травмы Тьяго Сильвы
сергей озеров
ну не просто так он после столкновения покинул поле,а Гюндоган за это нарушение получил карточку. Я говорю,о степени потери, значимости-Челси потерял основного Ц.З,оплот обороны лондонцев,на 39-й минуте.
Алевтина Трофимова
Рюдигер осознанно остановился, чтоб встретить в плечо, как Березовский Веллитона после крестов Акинфеева в том же матче. А тут было в динамике и это хоккейный прием. Но в хоккее шлемы и щитки, а тут просто убить мог, чуть сильнее и труп на поле. Это не футбол, это грязь подлая
Лена Мисько
МАКАРОВ — о переходе в «Зенит» и словах Слуцкого перед отъездом в сборную России Полузащитник «Рубина» Денис Макаров рассказал, хочет ли он в будущем перейти в «Зенит», а также о советах Леонида Слуцкого перед отъездом в расположение сборной России. Eurostavka 2021 https://youtu.be/x2vZPXGdEfk
Лена Мисько
«Не могу ответить на вопрос о возможном предложении из топ-клуба. Во-первых, это будет решать клуб. Если что-то появится, мы обговорим и решим, как будет лучше для меня и клуба. Пошёл бы я в «Зенит»? Играть. Я хочу играть. Не хочу прийти в клуб и сидеть на скамейке. А чем мы отличаемся от «Зенита»? Понимаю, что у них сильный состав, конкуренция выше. Ну и? Мы мы два раза победили «Зенит. У «Зенита» хорошая команда с игроками высокого класса, но за чемпионство будут бороться все клубы. Да, «Зенит» побеждает каждый год, но меня не раздражает такая гегемония одно клуба У «Рубина» стоит задача вернуться на тот уровень, который был в конце нулевых. Нам нужно выйти в Лигу Конференций, чтобы доказать, что мы на что-то способны. Да и следующий сезон надо провести на таком же высоком уровне. Лигу Конференций – всё равно это европейский турнир, тем более «Рубин» давно не участвовал в еврокубках. Для меня это будет тоже впервые. Это вызов для нас, где мы можем показать свою силу. Надеюсь, мы пройдём дальше и у нас всё будет отлично», – приводит слова Макарова «Чемпионат».
Лена Мисько
Журналисты у каждого сборника сейчас считают своим долгом спросить: "Перешел бы в Зенит?". Они видимо решили раз нет спортивного директора то можно за него поработать?
Лена Мисько
Твиттер «Зенита»: «Третья корзина в ЛЧ для нас. «Челси», спасибо за это»
Алевтина Трофимова
вообще это история не про Зенит. Семак уже сказал, что еврокубки не являются приоритетом для клуба. А вот иным командам, той же Севилье, это обидно. Так им придётся играть с условным Интером, а могли бы играть с Зенитом. 6 потенциальных очков как-никак
Лена Мисько
По суперинформации, Динамо договорилось с Оздоевым и Арнаутовичем. Ждём официального объявления совсем скоро?
Лена Мисько
«Динамо» может серьезно усилить проблемные позиции - опорника и форварда.
Лена Мисько
🏀 Главный тренер сборной России Сергей Базаревич назвал расширенный состав команды для подготовки к олимпийской квалификации Среди вызванных игроков – восстановившийся от травмы Тимофей Мозгов (ого!) и находящийся пока что без клуба Дмитрий Кулагин ✌️ Полный список баскетболистов, а также сроки проведения турнира: https://www.sports.ru/basketball/1097562358-dmitrij-kulagin-i-timofej-mozgov-voshli-v-rasshirennyj-sostav-sbornoj-.html?utm_source=telegram&utm_medium=nba
Лена Мисько
Расширенный состав сборной России для подготовки к олимпийской квалификации Защитники: Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков (все — «Нижний Новгород»), Иван Ухов (ЦСКА), Дмитрий Хвостов («Зенит»), Михаил Кулагин («Енисей»), Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»), Антон Карданахишвили, Юрий Умрихин (оба — ЦСКА-2), Дмитрий Кулагин. Форварды: Семен Антонов, Никита Курбанов (оба — ЦСКА), Антон Квитковских («Автодор»), Андрей Зубков («Зенит»), Андрей Воронцевич, Антон Астапкович (оба — «Нижний Новгород»), Евгений Валиев («Химки»), Филипп Гафуров (ЦСКА-2). Центровые: Джоэл Боломбой (ЦСКА), Степан Гонтарь («Нижний Новгород»), Владимир Ивлев («Парма»), Тимофей Мозгов («Химки»). Сама квалификация к Олимпиаде пройдет с 29 июня по 4 июля в Сплите. До нее сборная России проведет три международных товарищеских турнира: в Польше (против Польши, Туниса и Ирана), Турции (против Турции и Доминиканской Республики) и Литве (против Литвы и Доминиканской Республики).
Лена Мисько
По мнению главного врача тульского "Арсенала" Александра Резепова, шансы Кевина де Брейне восстановиться к матчу ЕВРО-2020 с командой России практически равны нулю. Он рассказал, что встречался с такой травмой в "Динамо" (Владимир Габулов) и "Арсенале" (Гиа Григалава). Сам перелом носа не так страшен - футболист может играть в специальной маске. Куда больший дискомфорт доставляет перелом лицевой кости, который требует оперативного вмешательства. В этом случае кость укрепляется специальными скобами. "Уж не знаю, какой объем будет применяться, но для восстановления требуется как минимум месяц, чтобы исключить какой-либо контакт. Потому что все это может потом сместиться и привести к более тяжелым последствиям". Матч сборных России и Бельгии в рамках группового этапа чемпионата Европы пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня
Лена Мисько
Азар тоже не на ходу...жаль конечно...шансы у Бельгии на ЧЕ были отменные
Лена Мисько
а есть и такое мнение: Спортивная Медицина| Недоэкспертное мнение, [30.05.21 17:26] На мой взгляд, Кевин сыграет на первом же матче Евро. Ну или по крайней мере не пропустит его. Проведет турнир в маске, как Рюдигер. Принял эстафету так сказать
Лена Мисько
Бывший врач сборной России: Де Брёйне точно пропустит матч с нашей командой🔥 «Серьёзная травма. Глазница — очень осторожная и нежная кость. Вы же видели, на лице сразу же появился синяк. Рядом находится центральная нервная система, поэтому глаза — это очень серьёзно. Кевин Де Брёйне точно пропустит матч против сборной России. Даже при всём желании бельгиец не сможет выйти на поле. Выступить на чемпионате Европы с такой неприятной травмой шансов почти нет. Она требует длительного процесса восстановления. Кевин сможет тренироваться и играть лишь через полтора месяца, да и то, наверное, в маске. Лично я с переломами глазницы в футболе не сталкивался. Если бы это был американский футбол — я бы ещё понял, но в большом футболе это редкость. Скорее даже боксёрская травма», — сказал Васильков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным
Алевтина Трофимова
Главное, чтобы с глазом проблем не было
Лена Мисько
думаю не будет просто жаль, что мимо ЕВРО, гениальный игрок, пас на уровне "Бог" имхо
Лена Мисько
ВСЁ.. Официально - «Тамбов» прекратил свое существование!
Лена Мисько
"Тамбов" R.I.P. Обращение ФК "Тамбов": Дорогие болельщики! Нам искренне жаль, что история футбольного клуба «Тамбов» так бесславно и скоротечно подошла к концу. Принять это очень непросто. В последнее время мы не раз оказывались на краю пропасти, однако не переставали надеяться, что тёмные времена пройдут, и мы снова увидимся с вами дома, на родном тамбовском «Спартаке», окунёмся в эту до боли недостающую атмосферу футбольного праздника, наполненного нашей яркой игрой и вашей горячей поддержкой на забитых до отказа трибунах, но, к сожалению, как для вас, так и для нас, эти мечты оказались несбыточными. Мы просим за это прощения и уверяем: нам не хватало вас так же, как и вам нас. Несмотря на тяжёлое положение, в котором не по своей воле оказался наш клуб, мы старались добросовестно выполнять свою работу. Лукавить не станем: в последнее время это было трудно. Но с вашей поддержкой и помощью во взгляде на себя со стороны, мы каждый раз находили в себе силы идти дальше, даже с осознаем того, что спустя время придётся подвести черту. Для кого-то из нас этот период стал философским, полным преодоления и принятия, для кого-то – новым вызовом во благо грядущего будущего, ну а для кого-то – поводом заглянуть в себя и проанализировать свои ошибки. Знаем, что найдутся и те, для кого «Тамбов» стал объектом насмешек, ненависти и осуждения. Мы понимаем, что каждый имеет право на своё мнение. Но, в то же время, нам больно от непонимания того, что судьба будущего нашего клуба решилась в кабинетах высокопоставленных лиц, а не на футбольном поле. Надеемся, что наш пример убережет кого-то от необдуманных действий в будущем, и заставит футбол жить там, где его любят, а не там, где им пользуются в корыстных целях. Мы бесконечно благодарны каждому, кто остался с нами и прошёл весь этот путь до конца. У нас с вами остаётся главное – воспоминания восьми чудесных лет. Давайте пообещаем друг другу, что сохраним в памяти самые яркие, самые трогательные и самые счастливые из них: «золото» ПФЛ, завоёванное нами с третьей попытки; шаг до «стыков» в дебютном сезоне ФНЛ и предшествующая этому эмоциональная ничья в Хабаровске; решающие игры с «Амкаром», отобравшие у нас мечты на РПЛ, но сделавшие сильнее; кубковые аншлаги с «Крыльями» и «Зенитом»; парни на крыше, следящие за нашей игрой на «Спартаке» в трансляции «Матч ТВ»; гол Часовских «Балтике»; «Рыба моей мечты»; «золотой» сезон ФНЛ с сумасшедшей поддержкой трибун; Кашчелан, размахивающий руками с просьбой поддержки в важном матче; празднование первого в истории выхода в РПЛ под «We Are the Champions» на «Спартаке»; смех и слёзы счастья от осознания сбывшейся мечты; драгоценные победы над «Спартаком» и «Ростовом», душевная самоирония, сохранение прописки на второй сезон в высшем эшелоне российского футбола по спортивному принципу… Уверены, что каждый из вас найдёт, чем дополнить этот исторический список. Позволим себе немного сентиментальности, сказав, что что-то внутри замирает, когда мы вспоминаем всё это. А «всё это» – и есть «Тамбов». Наш «Тамбов», который всегда будет первым не в турнирной таблице, а в сердце. Несмотря ни на что. С любовью и уважением, коллектив футбольного клуба «Тамбов» #тамбов #УжеНеРПЛ
Лена Мисько
🏆 «Зенит» U14 стал чемпионом России 💪 Питерцы также выиграли чемпионаты U16, U17 и U18
Лена Мисько
❗️Очередной игровой день на чемпионате мира 1️⃣ Сборная Швейцарии может вмешаться в борьбу за лидерство в группе А. Белорусы имеют шанс уйти с последнего места, хотя в этом году никто не вылетает из элитного дивизиона. Прямая трансляция на Матч ТВ уже идет 2️⃣ Канадцы должны легко проходить Италию, но главный матч у них в последнем туре против Финляндии 3️⃣ Шведам нужно выигрывать у Словакии, иначе плей-офф с большой долей вероятности пройдет без них 4️⃣ Финляндия лидирует в группе B, а хозяева турнира отчаянно пытаются зацепиться за четвертое место
Лена Мисько
Лена Мисько
"Лацио" ищет нового тренера после ухода Симоне Индзаги в «Интер». Экс-тренер «Зенита» и «Марселя» Андре Виллаш-Боаш завтра прилетает на встречу с клубом и считается претендентом на этот пост. Но Виллаш-Боаш не единственный кандидат. Одним из фаворитом называют экс-тренера «Ювентуса» и «Наполи» Маурицио Сарри.
Лена Мисько
Спикерам питерского форума за выступление тоже нужно заплатить миллион организаторам??? *** правда теперь мне стало понятно почему Губернаторы так шикуют... бюджет пополняют другие
Лена Мисько
«Я стал новой жертвой культуры отмены» Полицейский, уволенный после высмеивания слов Леброна Джеймса о расизме и проблемах в работе полиции, рассказал о своем текущем положении: «Мое видео про Леброна Джеймса задело чьи-то политические чувства, на меня начали обращать внимание и жаловаться, придумывать различные дисциплинарные меры» Обсуждаем справедливость такого отношения к бывшему служителю закона: https://www.sports.ru/basketball/1097561192-policzejskij-uvolennyj-posle-shutki-nad-lebronom-ya-stal-zhertvoj-kult.html?utm_source=telegram&utm_medium=nba
Лена Мисько
⚽️Команда сезона в Лиги Чемпионов💙
Лена Мисько
Президент УЕФА жестко ответил «Барсе», «Реалу» и «Юве», которые по-прежнему не заявили о желании выйти из Суперлиги 👊🏻 Неужели мы не увидим эти клубы в следующем сезоне Лиги чемпионов? 🤯
Лена Мисько
Отвлечемся от ЛЧ: кто из европейских топов потратил на трансферы больше всего за последние 5 лет? 🙃Барселона на первом месте - 1050 млн. евро. Даже не знаем, откуда у клуба проблемы с деньгами ⛵️«Сити» на третьем месте (940 млн.), но это не сильно то больше, например «Челси» (894 млн.) и меньше «Ювентуса» (944 млн.) 😎Меньше всех тратит «Бавария» - 398 млн, меньше чем например «Тоттенхэм» (466 млн.), «Ливерпуль» (529 млн.), «ПСЖ» (757 млн.) и «МЮ» (777 млн.) Просто восхищаемся менеджментом немецкого клуба Просто посмотрите на эти цифры, а потом вспомните трофеи каждого из этих клубов за эти 5 лет
Лена Мисько
ЦСКА ведет переговоры о трансфере Галояна. Хавбека «Велеса» хотят купить без просмотра 📣 Полузащитник «Велеса» Артур Галоян может продолжить карьеру в РПЛ. ЦСКА ведет переговоры о трансфере 21-летнего россиянина, сообщает «Матч ТВ». При этом армейцы планируют подписать игрока без просмотра, как задумывалось ранее. В завершившемся сезоне Олимп-ФНЛ Галоян сыграл 39 матчей и забил 5 голов
Лена Мисько
страшные новости ((( опять стрельба *** В Екатеринбурге неизвестный открыл стрельбу по машинам и прохожим. Есть раненные. Стрельба, предположительно, ведется с 4 этажа на улице Бородина 31. Ранены девочка и сотрудник Росгвардии. Ей пуля попала в живот, ему — повредило ногу.
Лена Мисько
По предварительной информации, стрелок — бывший сотрудник МВД. Он вооружен карабином "Сайга". На месте работают специальные службы.
Лена Мисько
Стрелок в Екатеринбурге — 49-летний Сергей Боков, бывший сотрудник МВД. Мужчина открыл стрельбу на Химмаше из окна. По другим источникам, он палил из оружия "вепрь". Сейчас он забаррикадировался в квартире на четвёртом этаже.
Лена Мисько
Спецслужбы начали штурм квартиры стрелка в Екатеринбурге. СОБР уже зашел в подъезд его дома.

Картина дня

наверх