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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наумов о серии «Локо» из трех поражений: «Спад в игре очевиден. Батраков наелся под конец года, Баринов провалил матч с «Химками»

«Спад в игре «Локомотива» очевиден. Видно, что разгром от «Спартака» (2:5) и вылет из Пути РПЛ Кубка России от «Динамо» был неслучаен.

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