Вдова певца Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли опубликовала фото с их дочерью

Вдова и дочь певца Дмитрия Хворостовского вышли в свет в обтягивающих вечерних платьях. Артистка Флоранс Илли приехала с 16-летней Ниной в оперный театр Ковент-Гарден и опубликовала фото из ложи в соцсетях.
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