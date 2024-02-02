Акции Amazon подорожали после выхода квартальной отчетности

Крупнейший в мире Интернет-ритейлер Amazon.com зафиксировал значительный рост операционной прибыли в минувшем квартале, при этом продажи возросли на 14% и превысили средние ожидания аналитиков, что способствовало удорожанию акций компании в послеторговую сессию.