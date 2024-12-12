Сводка с фронтов от Юрия Подоляки на 12.12.2024: оперативная обстановка и успехи российских войск

На 12 декабря ситуация на фронтах специальной военной операции (СВО) продолжает развиваться. По словам военного аналитика Юрия Подоляки, российские войска демонстрируют значительные успехи на ключевых участках, несмотря на местами ожесточенное сопротивление противника.
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